Playoff NBA – Meeting giocatori, il retroscena: decisivo il cambio di rotta di LeBron James (Di giovedì 27 agosto 2020) Nelle ultime ore i giocatori NBA avevano aperto alla possibilità di terminare qui la stagione NBA, non disputando ulteriormente partite dei Playoff. Una decisione presa da Lakers e Clippers che si erano dette contrarie al ritorno in campo, dopo la protesta per i fatti inerenti alle violenze della polizia su Jacob Blake. Dopo diversi incontri nella notte, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, LeBron James avrebbe cambiato idea, aprendo al ritorno in campo. I giocatori hanno discusso dei sacrifici che hanno fatto per ritornare a giocare post Covid e il senso di normalità che dovrebbe accompagnare l’arrivo delle famiglie nel campus di Disney World (previsto dopo la fine del primo turno).L'articolo Playoff NBA – Meeting ... Leggi su sportfair

I giocatori della Nba hanno deciso di riprendere i playoff: lo scrive la Espn, che cita fonti anonime tra gli atleti, riuniti in queste ore per decidere cosa fare dopo la clamorosa protesta dovuta ...

