Playoff NBA – Caso Jacob Blake, l’appello di LeBron James: “il cambiamento arriva attraverso il nostro voto” (Di giovedì 27 agosto 2020) Al termine del meeting dei giocatori NBA che ha discusso la ripresa, dopo le proteste legate al Caso Jacob Blake, LeBron James è tornato a parlare attraverso i social. Il cestista dei Los Angeles Lakers ha rivolto un appello ai cittadini USA affinchè siano parte attiva del cambiamento: “il cambiamento non accade solo parlando! Accade con le azioni e devono accadere ADESSO! Per i miei ragazzi della I PROMISE School e i ragazzini e le comunità in giro per il paese, è compito nostro portare un cambiamento. Insieme. Questo è perché il vostro voto è @morethanavote. #BlackLivesMatter“.L'articolo Playoff NBA – Caso ... Leggi su sportfair

