Più soldi hai, meno paghi: ecco il Fisco italiano che piace ai ricchi e ammazza i poveri (Di giovedì 27 agosto 2020) Gli italiani poveri li lasciamo morire di fame, i ricchi stranieri, però, ce li teniamo stretti. Da circa tre anni, infatti, l’Italia – o meglio, il Fisco italiano – è meta ambita di facoltosi stranieri. Stando ai dati, sono ben 421 i Paperoni provenienti dall’estero che hanno fatto domanda al Fisco per poter usufruire dell’imposta forfettaria, varata dal governo italiano nel 2017, che consente di approfittare del regime agevolato in grado di ridurre fortemente le tasse. Fin quasi, per alcune tipologie, praticamente ad azzerarle. Spiega Michele Di Branco nel suo pezzo pubblicato su Il Messaggero: “L’offerta dell’Agenzia delle Entrate è succulenta: chi prende la residenza fiscale in Italia viene sottoposto alle aliquote ... Leggi su ilparagone

