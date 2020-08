Pistoia: con «All’amatO immortale», per i 250 anni di Beethoven, riapre le porte il Teatro Manzoni (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Beethovenfest è ideato da Daniele Giorgi, Direttore Musicale dell'Orchestra Leonore (oltre che spalla dell'ORT); tre straordinari solisti italiani (Filippo Gorini, Alessandro Taverna e Benedetto Lupo) insieme alle prime parti dell’Orchestra Leonore per l’integrale dei Concerti per pianoforte, nella speciale orchestrazione per WunderKammer Orchestra a cura di Paolo Marzocchi Leggi su firenzepost

FIRENZE – Da giovedì 27 a sabato 29 agosto, con «All’amatO immortale», il Beethovenfest ideato da Daniele Giorgi, Direttore Musicale dell’Orchestra Leonore, riapre le porte il Teatro Manzoni di Pistoi ...

Pieroni vince il suo primo torneo

Prosegue in maniera esponenziale la crescita dei giovani del vivaio che si allenano al Tennis Club Pistoia. Nel periodo estivo i tennisti pistoiesi si stanno distinguendo sia nel maschile che nel femm ...

