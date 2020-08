Piemonte, lasciano il ristorante cinese senza pagare: “Ci avete portato il Covid” (Di giovedì 27 agosto 2020) Un gruppo di ragazzi ha lasciato un ristorante cinese in Piemonte senza pagare il conto: al posto dei soldi un bigliettino shock. Grave episodio di razzismo a Ciriè, in Piemonte, riportato dal quotidiano “La Stampa”. Protagonista un gruppo di sette ragazzi che ha deciso di andare a cena in un ristorante cinese “all you can eat” della città sabauda. Al momento di pagare il conto, che ammontava a 180 euro, la comitiva ha però deciso di lasciare il ristorante senza pagare. Al posto dei soldi hanno lasciato un biglietto con scritto: “La p****** di tua mamma, cinesi di m**** ci avete portato ... Leggi su bloglive

