Petrolio: prezzi in calo, Wti -0,44% (Di giovedì 27 agosto 2020) New York, 27 ago. (Adnkronos) - I prezzi del Petrolio in calo. Il Wti perde lo 0,44% a 43,20 dollari al barile mentre il brent perde lo 0,58% a 45,89 dollari. Leggi su liberoquotidiano

