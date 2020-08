Permessi legge 104, si possono chiedere per riposo fuori casa? (Di giovedì 27 agosto 2020) I Permessi legge 104 creano molte incognite e dubbi negli aventi diritto, su cosa si può fare e cosa non si può fare. Per capire fino in fondo cosa sono i Permessi legge 104 bisogna capire la loro finalità, solo così si può stabilire cosa è lecito fare. Permessi legge 104: la finalità La legge 104/92 all’art. 33 prevede che il lavoratore del settore privato o pubblico, con disabilità, possa su richiesta da inviare all’Inps e in copia al datore di lavoro, usufruire per se stesso dei Permessi di tre giorni al mese oppure proporzionati in ore in base al rapporto di lavoro, nel modo seguente: per un orario lavorativo di sei ore: due ore al giorno; per un orario di lavoro inferiore ... Leggi su notizieora

SkyTG24 : Legge 104, novità per i disabili: la guida dell’Agenzia delle Entrate - NotizieOra : Permessi legge 104, si possono chiedere per riposo fuori casa? - Milli19751 : RT @SkyTG24: Legge 104, novità per i disabili: la guida dell’Agenzia delle Entrate - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Legge 104, novità per i disabili: la guida dell’Agenzia delle Entrate - sabrinasanti2 : RT @SkyTG24: Legge 104, novità per i disabili: la guida dell’Agenzia delle Entrate -