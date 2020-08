Perini Navi, al lavoro per continuità aziendale e piano rilancio (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Lavorare a “una soluzione che salvaguardi l’operatività e la continuità aziendale, per poter poi procedere con un piano di rilancio del cantiere”. Questo l’obiettivo stabilito dai vertici della Perini Navi – società di Viareggio specializzata nella progettazione e costruzione di superyacht – nel corso dell’incontro tra l’azienda e sindacati. Incontro nel quale – fa sapere la società in una nota – è stato confermato “lo stato dei fatti preannunciato alle istituzioni”. I termini del concordato in bianco presentato il 21 maggio al tribunale di Lucca prevedono che il piano di rilancio venga finalizzato entro il 4 novembre. “Sono in corso ... Leggi su quifinanza

NoiTv : Perini Navi, la Fiom: 'Nell'acquisto anche il cantiere di La Spezia' - - reteversilia : Perini Navi, parla l'azienda: «A novembre il piano di rilancio» - Atboat_com : Perini Navi, Tabacchi incontra i sindacati: il punto - monicascapin77 : RT @Gentedimare20: Perini Navi:,Tabacchi incontra i sindacati: il punto - Gentedimare20 : Perini Navi:,Tabacchi incontra i sindacati: il punto -

Ultime Notizie dalla rete : Perini Navi Braccini (Fiom): "Perini Navi, tempo scaduto: grave problema occupazionale e di prospettiva" lagazzettadiviareggio.it Perini Navi, Braccini (Fiom): “Grave problema occupazionale e di prospettiva”

preoccupante ed i tempi delle scelte non sono una variabile indipendente”. Così Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana, che afferma: “Il cantiere è fermo da mesi e ad oggi non vi è il benc ...

Perini Navi, parla l’azienda: «A novembre il piano di rilancio»

Crisi Perini Navi, con il cantiere vuoto di suoni e voci ed un Tribunale fallimentare, quello di Lucca, che vede depositata - da parte del prestigioso marchio della nautica mondiale - una domanda di c ...

preoccupante ed i tempi delle scelte non sono una variabile indipendente”. Così Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana, che afferma: “Il cantiere è fermo da mesi e ad oggi non vi è il benc ...Crisi Perini Navi, con il cantiere vuoto di suoni e voci ed un Tribunale fallimentare, quello di Lucca, che vede depositata - da parte del prestigioso marchio della nautica mondiale - una domanda di c ...