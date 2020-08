Perdono il gatto in vacanza e lo ritrovano dopo 20 giorni in maniera assurda… (Di giovedì 27 agosto 2020) Si sa, gatti e cani sono i migliori amici dell’uomo. Ci regalano molti momenti felici, sono sempre al nostro fianco e ci piacerebbe che fossero eterni. Cosa fareste se vi capitasse di perdere il vostro amico peloso durante le vacanze? Questa coppia ha ritrovato il gatto dopo aver fatto degli appelli sui social. gatto smarrito in Val di Susa viene ritrovato a 30 km di distanza Durante una escursione, una coppia di vacanzieri svizzeri ha perso il loro gatto. Precisamente si trovavano sulle montagne olimpiche, a solo un’ora da Torino. Il gatto era abituato a seguire i suoi padroni nelle loro avventure in giro per il mondo ma durante una escursione non ha più fatto ritorno. Il micio è scomparso lasciando i suoi umani in preda al panico. Nei giorni seguenti la ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Perdono gatto Giornata internazionale del gatto 2020, le razze più curiose. FOTO Sky Tg24 In Vietnam, un milione di gatti vengono macellati e mangiati ogni anno. Il rapporto shock

Oltre un milione di gatti vengono uccisi e macellati per la loro carne ogni anno in un terribile commercio crudele e nascosto: in Vietnam preoccupa la forte e rapida espansione di questo tipo di merca ...

Precipitano sul Monte Rosa: due alpinisti perdono la vita

Un’altra tragedia in montagna. Questa volta a perdere la vita sono stati due alpinisti, morti dopo essere precipitati dalla cresta del Rothorn, a 3.150 metri di quota, in Val d’Ayas, nel massiccio del ...

