Pensano solo ai banchi con le rotelle. Perché la scuola è nel caos (Di giovedì 27 agosto 2020) La scuola comincerà tra una manciata di giorni ma è tutto ancora in alto mare. A sei mesi dall'inizio della pandemia ancora non si sa come torneranno in classe i nostri ragazzi: mascherine, banchi, trasporti, distanziamento. Non ci si capisce nulla e il governo dimostra tutta la sua inadeguatezza. A denunciarlo è Sergio Berlato, eurodeputato di Fratelli d'Italia, che punta il dito contro gli errori del governo Conte. "L'unico pensiero del Ministro dell'Istruzione sono i banchi con le rotelle, gli autoscontri - attacca Berlato - Servono buon senso e ragionevolezza. E' impensabile l'idea di tenere i bambini con la mascherina per otto ore al giorno, sarebbe invece più' logico prevedere strumenti di protezione individuale solo per i momenti in cui non ... Leggi su iltempo

lucacampitello : RT @tempoweb: Pensano solo ai banchi con le rotelle. Perché la scuola è nel caos #scuola #azzolina #banchi - HHSerz : @shockthegalgo Pensano che pagare 2.5€ una pizza sia una bella roba quando per pagare una pizza quel prezzo signifi… - tempoweb : Pensano solo ai banchi con le rotelle. Perché la scuola è nel caos #scuola #azzolina #banchi… - gzic45 : Chissà cosa pensano realmente i fratelli meno imbecilli d'Italia. Far soldi è lecito; farli mettendo seriamente a r… - Deborah97527544 : @MFrancesconi2 @HuffPostItalia Col cervello ? Magari : questi pensano solo alla poltrona ! Va beh basta .. -

Ultime Notizie dalla rete : Pensano solo L'OPINIONE DI UN LETTORE DISABILE: Tutti pensano solo alla loro poltrona Valledaostaglocal.it Lapo Elkann: «Mi sentivo meno degli altri. Ho imparato a chiedere aiuto e non mi vergogno più di quello che sono»

Lapo Elkann parte a razzo: «Sto bene, sono combattivo, costruttivo, però preoccupato. Molto». Preoccupato per che cosa esattamente? «Non voglio entrare nelle polemiche. Faccio quest’intervista solo pe ...

Fordzilla P1, la supercar di Ford per sfondare negli eSport

La Ford vuole fare di nuovo la storia delle corse, non a Le Mans ma nel mondo dei videogiochi. Come negli anni ’60, anche nel 2020 la protagonista assoluta è un’auto completamente nuova pensata e prog ...

Lapo Elkann parte a razzo: «Sto bene, sono combattivo, costruttivo, però preoccupato. Molto». Preoccupato per che cosa esattamente? «Non voglio entrare nelle polemiche. Faccio quest’intervista solo pe ...La Ford vuole fare di nuovo la storia delle corse, non a Le Mans ma nel mondo dei videogiochi. Come negli anni ’60, anche nel 2020 la protagonista assoluta è un’auto completamente nuova pensata e prog ...