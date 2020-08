"Pensano che i 49 milioni li abbia stampati lui?". Becchi, ecco spiegato l'assalto dei pm alla Lega (Di giovedì 27 agosto 2020) Il caso dei "49 milioni" della Lega smuove ancora le procure italiane. Quella di Genova ha ordinato la perquisizione della tipografia di proprietà del deputato leghista Fabio Massimo Boniardi, sospettato di aver usato l'attività come veicolo per operazioni occulte del partito, mirate a svuotare i conti ed evitare le confische. Otto mesi fa lo stesso Bonardi aveva "respinto" i finanzieri grazie alla immunità parlamentare ma la giustizia, per qualcuno, non si ferma mai. E Paolo Becchi, per giudicare l'accanimento dei magistrati, usa l'ironia: "Pensano che li abbia stampati lui nella sua tipografia?". Leggi su liberoquotidiano

CarloCalenda : Antonio non gliene importa nulla. È la loro professione. Quello che gli interessa è dividere il mondo in fascisti (… - matteosalvinimi : Il sindaco di Messina dice quello che pensano milioni di italiani. Basta! #governoclandestino - borghi_claudio : @AndreaBacchetti Si sganasci pure. Le spiego come funziona. In Italia, a torto o a ragione, non tutti pensano che D… - ema_sct : RT @SalpadrinoT: A fine agosto 2020 ci sono ancora juventini che pensano che Khedira vada tenuto e che possa essere importante per la squad… - straysamurai : RT @morsmordraco: Ora questi pensano che ce la laviamo pensando a loro dioca -

Ultime Notizie dalla rete : Pensano che Trade War, gli Usa pensano a nuovi "ban" sui chip CorCom Atenei siciliani 10mila studenti già “recuperati” per effetto del Covid e aiuti regionali

Palermo - La mappa delle scelte e dei riposizionamenti dei giovani universitari siciliani ai tempi del Coronavirus è tutta da ricostruire, ma lo scenario delle tendenze è invece sufficientemente delin ...

Migranti, Governo ha impugnato l'ordinanza di Musumeci. Lui: «Non mi fermo»

E' accaduto quanto era già stato annunciato. Il ricorso è già stato notificato alla controparte e ne è in corso il deposito presso il Tar della Sicilia ROMA - Il Governo ha impugnato l’ordinanza del p ...

Palermo - La mappa delle scelte e dei riposizionamenti dei giovani universitari siciliani ai tempi del Coronavirus è tutta da ricostruire, ma lo scenario delle tendenze è invece sufficientemente delin ...E' accaduto quanto era già stato annunciato. Il ricorso è già stato notificato alla controparte e ne è in corso il deposito presso il Tar della Sicilia ROMA - Il Governo ha impugnato l’ordinanza del p ...