Pence incorona Trump e attacca Biden: "Cavallo di Troia della sinistra radicale, mai sicuri con uno come lui" (Di giovedì 27 agosto 2020) L’America ha bisogno dei altri quattro anni di Donald Trump. Parola di Mike Pence che intervenendo alla convention repubblicana dallo storico Fort McHenry attacca il candidato democratico alle presidenziali Joe Biden definendolo un “Cavallo di Troia della sinistra radicale”.“Non sarete mai sicuri con uno come Biden”, l’affondo di Pence che, senza mai nominare l’afroamericano Jacob Blake ferito dalla polizia a Kenosha, rilancia il monito del presidente Donald Trump per ristabilire l’ordine nello stato del Wisconsin scosso dalle proteste antirazziste. Pence non tradisce le attese e, ... Leggi su huffingtonpost

