Paura nel porto di Ponza | esplode un motoscafo dopo il rifornimento Padre | madre e figlia si salvano gettandosi in mare | il video

Paura a Ponza, dove, intorno alle 14 di mercoledì 26 agosto un'imbarcazione privata, ormeggiata in porto, ha preso fuoco. Prima si è udita una forte esplosione, poi un'enorme scia di fumo nero. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un guasto al serbatoio della benzina. L'equipaggio, composto da Padre, madre e figlia, si sarebbe tratto in salvo gettandosi in mare. L'incendio è stato domato dopo circa 40 minuti, ma nulla ha potuto salvare le sorti dell'unità da diporto che è affondata al di fuori dalle ostruzioni del porto di Ponza su un fondale di circa 30 metri. Ancora da accertare le cause dell'incendio.

