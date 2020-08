Paul Pogba positivo al Coronavirus: salta la nazionale (Di giovedì 27 agosto 2020) Paul Pogba è positivo al Coronavirus, il calciatore è asintomatico; dovrà osservare l'isolamento per due settimane. Salterà la nazionale. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Anche Paul #Pogba positivo al Covid-19 - SkySport : ULTIM'ORA Paul Pogba positivo al coronavirus Il francese non convocato dal ct Deschamps #SkySport #Coronavirus… - capuanogio : Paul #Pogba è risultato positivo al #Covid19 e non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps per le… - Rino91501751 : RT @SkySport: ULTIM'ORA Paul Pogba positivo al coronavirus Il francese non convocato dal ct Deschamps #SkySport #Coronavirus #Covid19 #Pau… - OA_Sport : #Calcio, Paul #Pogba e altri cinque giocatori di Premier League positivi (ma asintomatici) al coronavirus -