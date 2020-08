“Pasticcio burocratico sul Covid, ho speso 8mila euro per ‘liberare’ mia figlia”, la lettera di una giornalista (Di giovedì 27 agosto 2020) Gent.mo signor Ministro, le scrivo oggi solo perché stanotte mia figlia e il suo ragazzo hanno riconquistato la libertà. Le scrivo oggi da giornalista, ma prima di tutto da madre, per aver sperimentato sulla pelle quanto protocolli di sicurezza non verificati con la realtà e follemente applicati possano anche distruggere quel poco che resta di un Paese già abbastanza martoriato dal Covid. Le scrivo anche perché ho verificato di persona quanto la macchina dello Stato (a meno che non si incontrino in posizioni non di potere persone dotate di umanità e buon senso come per fortuna è capitato a noi) possa essere incapace di gestire le esigenze reali e la vita dei cittadini, specie quando questa macchina è guidata da protocolli che ricordano più editti imperiali di follia che norme di servizio e ... Leggi su tpi

