Parlamento Europeo: interrogazione di 2 eurodeputati italiani contro l’omofobia polacca (Di giovedì 27 agosto 2020) Parlamento Europeo: l’interrogazione a firma di Brando Benifei (Partito Democratico) e Fabio Massimo Castaldo (Movimento Cinque Stelle) contro la dilagante omofobia di Stato della Polonia per opera del suo Presidente Duda, dichiaratamente omofobo è stata ufficialmente presentata. A neppure pochi giorni dalla presentazione al Governo italiano della Lettera Aperta a firma di circa 30 associazioni per chiedere un intervento politico per la liberazione dell’attivista LGBT+ Margot Szustowicz arrestata dalle autorità polacche. Leggi anche >>> Polonia, arresti e violenza a Varsavia contro i manifestanti LGBT+ interrogazione che fa ben sperare per un risveglio Europeo contro l’omofobia di Stato della Polonia ... Leggi su sanand

