Parigi: obbligo della mascherina all’aperto per tutto il giorno e in tutta la città (Di giovedì 27 agosto 2020) Il prefetto di Parigi estenderà l'obbligo della mascherina a tutta la capitale: lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, in una conferenza stampa sulla situazione epidemica Leggi su firenzepost

Agenzia_Ansa : - rtl1025 : ???? 'Il prefetto di #Parigi estenderà l'obbligo della #mascherina a tutta la capitale': lo ha annunciato il primo mi… - Herbert403 : RT @carlucci_cc: Francia, 21 dipartimenti sono “zona rossa”. A Parigi obbligo di mascherina anche all’aperto: 135 euro di multa a chi non c… - Dario_VdA : RT @carlucci_cc: Francia, 21 dipartimenti sono “zona rossa”. A Parigi obbligo di mascherina anche all’aperto: 135 euro di multa a chi non c… - carlucci_cc : Francia, 21 dipartimenti sono “zona rossa”. A Parigi obbligo di mascherina anche all’aperto: 135 euro di multa a ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi obbligo

Record di contagi in Francia dalla fine del lockdown. Sono 5.429 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, un numero che non si vedeva da metà aprile. E' quanto si apprende dalla Direzione generale ...In vista della riapertura delle scuole, prevista come in Italia per il 14 settembre, il governo francese – che non fornirà gratuitamente le mascherine a studenti e prof – ha già deciso di estendere l’ ...