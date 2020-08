Paredes Juventus, assist per Paratici: il Psg cerca il sostituto (Di giovedì 27 agosto 2020) Paredes Juventus – La Juventus adesso sembrerebbe voler cercare un rinforzo sulla mediana. Dopo l’addio di Matuidi i bianconeri intenderebbero cautelarsi con un centrocampista della Ligue 1. Paratici è al lavoro e nel frattempo arriva un assist dalla Francia: il club cerca il sostituto con le possibilità non più ridotte al lumicino per il colpo da regalare a Pirlo. Paredes Juve: il Psg punta Milinkovic-Savic come sostituto Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Calciomercato.com” la Juve avrebbe adocchiato Leo Paredes per rinforzare il centrocampo. Leggi anche: Mercato Juventus, il City fa sul serio per il difensore: spunta il patto ... Leggi su juvedipendenza

