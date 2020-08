Paradigma Del Vecchio (Di giovedì 27 agosto 2020) Ma esattamente qual è il problema con Del Vecchio? Non si vuole che raddoppi le sue quote in Mediobanca, ma non si capisce perché. Ieri la Banca centrale europea ha dato il via libera (o meglio, non ha espresso alcuna obiezione) alla Delfin di Leonardo Del Vecchio a salire nell’azionariato di Mediob Leggi su ilfoglio

PMusedo : In un contesto di complessità oltre soglia (ai limiti del caos) occorre adottare il paradigma del command and contr… - Brauzzi_m : RT @francescoseghez: Ma la politica è in grado di farsi interprete di questo nuovo paradigma o piuttosto tende a offrire soluzioni che somi… - GianfrancoGasb1 : RT @CarloOruss: lo #SmartWorking non è il telelavoro: è soprattutto, un paradigma che prevede la revisione del modello di leadership e dell… - 0l0cin : @MicheTiraboschi @bollettinoADAPT @DEALunimore @lavorofuturo Molto perulliano il “cambio del paradigma”. - Simo_Battaglino : RT @francescoseghez: Ma la politica è in grado di farsi interprete di questo nuovo paradigma o piuttosto tende a offrire soluzioni che somi… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradigma Del Paradigma Del Vecchio Il Foglio ARTE/ James Ensor, Cristo entrò a Bruxelles e guardavamo altrove

Come nella celeberrima “Entrata di Cristo a Bruxelles”, James Ensor (1860–1949) è il pittore che introduce ai dilemmi del Novecento maturo e totalitario Ogni passaggio d’epoca, ogni mutamento di parad ...

