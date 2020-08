Palermo, Santana: «Voglio lasciare il segno» (Di giovedì 27 agosto 2020) Mario Alberto Santana ha parlato in conferenza stampa Mario Alberto Santana, capitano del Palermo, ha parlato in conferenza stampa della stagione che comincerà a breve e degli obiettivi che si è posto. «I nuovi acquisti si sono inseriti molto bene, hanno trovato un gruppo che sa come aiutarli in tutti i modi. Siamo molto contenti. Boscaglia ha parlato di me a livello umano e tecnico? Fa piacere a chiunque sentire parlare così, ma è ancora presto e dobbiamo ancora lavorare tantissimo. Spero sia un attestato di stima che crescerà nel tempo. Il mio ruolo? Sono un esterno, ma alla Pro Patria ho fatto la seconda punta. Il mister in questo periodo imparerà a conoscermi e mi troverà un ruolo dove sarò più utile alla squadra. La voglia di lasciare il ... Leggi su calcionews24

