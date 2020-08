Palermo, Santana: “Sappiamo quanto sia importante indossare la maglia rosanero. Boscaglia dà certezze” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il capitano del Palermo Mario Alberto Santana (38) è intervenuto questa mattina in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione in casa rosanero al terzo giorno di allenamenti al ritiro di Petralia Sottana. "I nuovi arrivati si sono inseriti molto bene in un gruppo che sa come aiutarli. Dobbiamo lavorare tanto e fanno sempre piacere gli attestati di stima. Come ruolo sono un esterno ma il tecnico Boscaglia troverà la collocazione giusta per essere più utile alla squadra. Io cercherò di arrivare al meglio per dare qualcosa alla squadra e alla città. Siamo il Palermo e bisogna calarsi subito in Serie C con umiltà e se saremo uniti faremo un bel campionato e potremmo mettere in difficoltà tutti".FUTURO - "Non ho pensato ancora a quando ... Leggi su itasportpress

