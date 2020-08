Palermo, la rivincita di Palazzi: l’ex Monza nuovo volto rosanero, quanta voglia di stupire! (Di giovedì 27 agosto 2020) Il mercato del Palermo entra nel vivo.I rosanero hanno chiuso la trattativa relativa all'acquisizione di Andrea Palazzi, ex centrocampista classe '96 del Monza che si è già unito al gruppo nel ritiro di Petralia Sottana. Il nuovo volto del Palermo, atterrato in città, ha ultimato le ultime formalità e si è poi subito unito al gruppo per la preparazione pre-campionato. "Ad Andrea Palazzi è bastato poco per andare subito in gol durante le esercitazioni tattiche nel 6 contro 6 proposto da Boscaglia", si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Potrebbe finalmente essersi chiuso un periodo negativo della sua carriera che lo ha visto coinvolto in due brutti infortuni che lo hanno ... Leggi su mediagol

