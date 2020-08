Palermo: Gdf sequestra autolavaggio abusivo, 'scaricava acque reflue senza autorizzazione' (Di giovedì 27 agosto 2020) Palermo, 27 ago. (Adnkronos) - I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, nell'ambito del controllo economico del territorio, hanno individuato un'attività di autolavaggio totalmente abusiva, sita in via Bandita, "risultata priva di titoli autorizzativi rilasciati dal competente Sportello Unico Attività Produttive nonché priva di partita IVA e pertanto completamente sconosciuta al fisco (evasore totale) e di qualsiasi autorizzazione amministrativa". Gli ulteriori accertamenti eseguiti "hanno permesso di appurare, oltre alle violazioni, la mancanza di specifica documentazione prevista dal Testo Unico Ambiente per la particolare tipologia di attività (autorizzazione Unica Ambientale, denuncia annuale delle acque reflue ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Palermo: Gdf sequestra autolavaggio abusivo, 'scaricava acque reflue senza autorizzazione'... - ClaudioCrosara : @Mingucc @ilgiornale @AlfonsoBonafede @_Carabinieri_ @GDF @NicolaGratteri @vitocrimi 2/2prendeva l'ospedale(Giudice… - ViViCentro : La GdF di Palermo lo ha arrestato al casello di Buonfornello (PA) l’extracomunitario proveniente da Bologna con 161… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Gdf Palermo: Gdf scopre b&b abusivo, sequestrato e denunciato responsabile SassariNotizie.com Palermo: Gdf sequestra autolavaggio abusivo, 'scaricava acque reflue senza autorizzazione'

Palermo, 27 ago. (Adnkronos) - I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, nell'ambito del controllo economico del territorio, hanno individuato un'attività di autolavaggio totalmen ...

Due diciassettenni tagliano gola durante rapina, arrestati

Sarebbero catanesi diciassettenni, che nel tentativo di rapinare un uomo sulla trentina gli hanno tagliato la gola con un coltello provocandogli una ferita poi suturata al pronto soccorso di un ospeda ...

Palermo, 27 ago. (Adnkronos) - I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, nell'ambito del controllo economico del territorio, hanno individuato un'attività di autolavaggio totalmen ...Sarebbero catanesi diciassettenni, che nel tentativo di rapinare un uomo sulla trentina gli hanno tagliato la gola con un coltello provocandogli una ferita poi suturata al pronto soccorso di un ospeda ...