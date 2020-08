Pacifico, mica tanto. Così sale la tensione militare fra Usa e Cina (Di giovedì 27 agosto 2020) GLI OBIETTIVI I dubbi su eventuali destinatari del messaggio missilistico sono già stati dissipati da Song Zhongping , esperto di affari militari cinesi, sul Global Times , il quotidiano online con ... Leggi su formiche

La Cina ha confermato il test di due vettori balistici nel Mar cinese meridionale, già carico di tensione e in crescente militarizzazione. Il pretesto è il presunto volo di un U-2 americano (smentito ...