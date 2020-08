Ostia: il bambino autistico gioca con le bolle di sapone, la vicina chiama i Vigili (Di giovedì 27 agosto 2020) Una vicenda davvero triste. Una donna di Ostia ha fatto pervenire mediante un legale una lettera di diffida a una mamma e, non paga, ha allertato anche gli agenti della Polizia Locale. No, non è l’ennesima diatriba condominiale per futili motivi ma il diritto di un bambino autistico di giocare sul balcone di casa. Sì perché a mandare su tutte le furie questa vicina di casa – siamo in zona centro – è il sapone che spesso “cola” dal balcone soprastante dove vivono madre e figlio. Quest’ultimo però è affetto da autismo e passa molto tempo a giocare con le bolle di sapone; per lui, così come tanti altri nella sua stessa situazione, il periodo del lockdown ... Leggi su ilcorrieredellacitta

