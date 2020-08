Orrore sul treno, marocchino si masturba davanti a bimbo di 5 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Ferrara, 27 ago – I mezzi di trasporto pubblico – dai bus urbani alle linee ferroviarie – sembrano essersi trasformati in una terra di nessuno in cui non vige più alcuna forma di legge. Ultimo sconcertante caso di degrado ci arriva dall’Emilia, dove un immigrato marocchino di 33 anni ha pensato bene di masturbarsi sulla tratta ferroviaria che collega Ravenna a Ferrara – e di farlo davanti a un bambino di 5 anni. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Portomaggiore (Ferrara) che avvisati dal personale di bordo sono prontamente intervenuti ponendo termine allo scempio e portando via l’immigrato, domiciliato in provincia di Ravenna. Il reato contestato è quello di atti osceni in luogo pubblico. Il fatto è avvenuto nel primo ... Leggi su ilprimatonazionale

