Ora il postino ritira anche il PET usato (Di giovedì 27 agosto 2020) Già sperimentato nel 2019 a livello regionale, il servizio è attivo da subito in tutta la Svizzera Leggi su media.tio.ch

BERNA - Disfarsi del PET diventa molto più comodo: le bottiglie usate vengono ora anche raccolte dalla Posta al proprio domicilio, in speciali sacchi. Il servizio, organizzato in collaborazione con l' ...

Gorizia e Cormons set cinematografici di un film autoprodotto e a costo zero

Venerdì la prima proiezione de “L’enigma del cigno” con il postino-attore Paolo Buiat protagonista. Regia di Andrea Camerotto. «Siamo una squadra di amici che hanno concretizzato un sogno» GORIZIA Gor ...

BERNA - Disfarsi del PET diventa molto più comodo: le bottiglie usate vengono ora anche raccolte dalla Posta al proprio domicilio, in speciali sacchi. Il servizio, organizzato in collaborazione con l' ...