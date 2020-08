Oms: "Tante incognite ma priorità riaprire le scuole" (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 ago. (Adnkronos Salute) - "Quello che sappiamo è che noi non possiamo far ripartire le società senza riaprire prima di tutto le scuole. E' per questo che stiamo focalizzando gli Stati della regione europea su questa questione". Ad assicurarlo è Hans Kluge, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, facendo il punto oggi in conferenza stampa su uno dei "3 fenomeni" che vanno affrontati in questa fase di transizione verso l'autunno: la riapertura delle scuole. Il tipo di misure, ha spiegato, "dipenderà molto dal livello di trasmissione del virus nelle comunità". "Finora - ha evidenziato Kluge - si è visto che non sono stati i contesti scolastici a dare il principale contributo" alla pandemia. "Ci sono però sempre più pubblicazioni che ... Leggi su liberoquotidiano

Coronavirus, Oms: "La pandemia rallenta". Ippolito attacca: "Non è vero"

Il direttore dello Spallanzani: "Sembrano grilli parlanti. Il virus circola in tutto il mondo e ci sono Paesi in cui ha livelli di aggressività rilevanti" Il Coronavirus continua a mietere contagi e m ...

