Olimpia Milano-Cantù, Messina: “Buona partita, sapevamo di essere più forti” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’AX Armani Exchange Milano ha superato l’Acqua S.Bernardo Cantù, dominando il match d’esordio in Supercoppa di Serie A1 per 101-70. Buona la prima dunque per il team lombardo, forte della qualità dei singoli esaltata mediante la coesione del gruppo. Di seguito il commento post-match di Ettore Messina, coach di Milano, soddisfatto dell’operato dei suoi: “Credo sia stata una buona partita, giocata con aggressività fisica e muovendo la palla in attacco contro una Cantù che è sempre squadra molto ben organizzata. sapevamo di essere più forti, ma poi si tratta di dimostrare sul campo questa teorica maggior forza di cui disponi. Adesso torniamo a lavorare in vista della seconda partita“. Leggi su sportface

