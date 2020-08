Olbia, festa in villa a Cugnana e musica alta fino alle 4 di notte: denunciate 20 persone (Di giovedì 27 agosto 2020) , Visited 246 times, 277 visits today, Notizie Simili: Spaccio di metadone nel centro di Olbia, nei guai… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Gli sportivi olbiesi, gli "... Leggi su galluraoggi

IamMianna : RT @UnioneSarda: #Olbia, i carabinieri interrompono la festa in villa: 20 denunce - UnioneSarda : #Olbia, i carabinieri interrompono la festa in villa: 20 denunce - Roseinfiore : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 20.08.2020 A centinaia di kilometri di distanza i nostri due fratelli del Cuore oggi hanno festeggiato il loro 4°… - ElisabettaPolet : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 20.08.2020 A centinaia di kilometri di distanza i nostri due fratelli del Cuore oggi hanno festeggiato il loro 4°… - ElisabettaPolet : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 20.08.2020 A centinaia di kilometri di distanza i nostri due fratelli del Cuore oggi hanno festeggiato il loro 4°… -

Ultime Notizie dalla rete : Olbia festa

AGI - Una festa con musica a tutto volume in una villa a Porto Rotondo con tanto di dj e, soprattutto, senza osservare alcuna precauzione contro il Covid-19. L'hanno scoperta i carabinieri che hanno d ...I carabinieri di Porto Rotondo sono intervenuti su segnalazione dei vicini. Nell'abitazione musica dal vivo con dj e nessun distanziamento tra gli ospiti OLBIA. Festa privata in una villa di Cugnana c ...