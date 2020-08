Nuova Zelanda: ergastolo per l'autore della strage nelle moschee (Di giovedì 27 agosto 2020) E' stato condannato all'ergastolo senza condizionale Brenton Tarrant, l'autore della strage in due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, in cui nel marzo del 2019 uccise in diretta streaming 51 ... Leggi su tg.la7

