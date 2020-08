Nuova Zelanda, ergastolo per l’attentatore di Christchurch (Di giovedì 27 agosto 2020) Il tribunale di Christchurch in Nuova Zelanda ha condannato all’ergastolo l’autore degli attentati in due moschee. Arriva la sentenza che chiude il processo a Brenton Tarrant, il 29enne suprematista bianco che il 15 marzo 2019 uccise 51 persone in due attentati. Le vittime erano tutte persone musulmane colpite nella moschea di Christchurch e in un centro culturale della comunità islamica. L’attentatore ha anche fatto una diretta Facebook durante l’eccidio. Ora il giudice Cameron Mander ha pronunciato la sentenza contro Tarrant, condannandolo all’ergastolo senza condizionale. Si tratta della prima condanna al carcere a vita mai pronunciata nel paese. L’attentatore ha ammesso di essere colpevole di tutti i capi di accusa, che sono molti. Ha ... Leggi su bloglive

