Nuova Zelanda, ergastolo per il terrorista di Christchurch: uccise 51 persone in diretta streaming (Di giovedì 27 agosto 2020) uccise in diretta streaming 51 fedeli musulmani in due località diverse a Christchurch, in Nuova Zelanda. Un atto talmente “malvagio” e “disumano”, come definito dal giudice Cameron Mander, che è costato al suo esecutore, Brenton Tarrant, l’ergastolo senza condizionale: una sentenza che non ha precedenti nella storia legale della Nuova Zelanda. Il 15 marzo del 2019 Brenton Tarrant, un cittadino australiano allora di 28 anni, attaccò con sei pistole e due AR-15 la moschea di Noor e il centro islamico di Linwood, a Christchurch, uccidendo 51 persone e ferendone altrettante. Il gesto ebbe una eco mondiale non solo per la sua atrocità, ma anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

