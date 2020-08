Nuova Zelanda, ergastolo per Brenton Tarrant: uccise 51 musulmani (Di giovedì 27 agosto 2020) Nuova Zelanda, è arrivata la sentenza definitiva per Brenton Tarrant. Il terrorista che uccise 51 musulmani in streaming condannato all’ergastolo Lo scorso 15 marzo del 2019, il terrorista Brenton Tarrant – australiano di 28 anni – uccise 51 fedeli musulmani in un centro islamico di Linwood e nella moschea di Noor, a Christchurch. A un … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Internazionale : • Condannato all’ergastolo l’autore degli attentati nelle moschee in Nuova Zelanda • Boicottaggio dello sport Usa c… - repubblica : Nuova Zelanda, carcere a vita per l'attentatore di Christchurch. Il giudice: 'Pena che non basterà ' - ilpost : L’attentatore di Christchurch, in Nuova Zelanda, è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà cond… - ThomasViva6 : Nuova Zelanda parlateeeeee - maurorizzi_mr : RT @SignorErnesto: Good morning. Uno degli specialisti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che la Nuova Zelanda deve seguir… -