Nuova Zelanda, condannato all'ergastolo il killer delle moschee di Christchurch (Di giovedì 27 agosto 2020) E' stato condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale Brenton Tarrant , il 29enne australiano che a marzo 2019 uccise 51 persone e ne ferì altre 40 in due moschee di Christchurch ... Leggi su tgcom24.mediaset

ilpost : L’attentatore di Christchurch, in Nuova Zelanda, è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà cond… - Internazionale : • Condannato all’ergastolo l’autore degli attentati nelle moschee in Nuova Zelanda • Boicottaggio dello sport Usa c… - repubblica : Nuova Zelanda, carcere a vita per l'attentatore di Christchurch. Il giudice: 'Pena che non basterà ' - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Nuova Zelanda, condannato all'ergastolo il killer della moschea di Christchurch #nuovazelanda - angelonfirexx : RT @witness_silvia: oggi Daisy Dove Bloom, Katy Perry, Katy e Orlando, Margherita Colomba e Nuova Zelanda intendenza. oggi è soltanto Katy… -