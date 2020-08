Non vuole indossare mascherina, passeggera blocca bus per 30 minuti (Di giovedì 27 agosto 2020) . Il conducente ha chiamato i carabinieri, 43enne denunciata Una donna di 43 anni, rumena, ha tenuto fermo un bus per più di mezz’ora perché non voleva indossare la mascherina, come da legge. Il conducente del bus ha quindi contattato i carabinieri. È avvenuto nel pomeriggio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

