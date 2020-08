‘Noi’ Campani’, nominati i vertici mastelliani a Foiano Valfortore (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto E’ incessante l’attività organizzativa sul territorio di Noi Campani. Il segretario provinciale Molly Chiusolo e il presidente provinciale Domenico Parisi hanno nominato i vertici locali del movimento a Foiano Valfortore. Antonio Mansollino sarà il segretario, Michele Capuano il presidente di Noi Campani nel centro fortorino. “Ringraziamo gli amici che hanno deciso di aderire e guidare il movimento a Foiano; assieme lavoreremo a proposte politico-programmatiche per il Fortore”, affermano Chiusolo e Parisi. Sulla stessa lunghezza d’onda il responsabile Enti Locali Mauro De Ieso: “Il progetto Mastella è attraente perché è l’unica possibilità per ridare speranza alle aree interne della ... Leggi su anteprima24

