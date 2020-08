Nina Moric si scusa per il figlio Carlos: “Non trovo parole per l’imbarazzo” (Di giovedì 27 agosto 2020) Carlos Maria Corona ha da poco compiuto 18 anni. Il primogenito e unico figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è diventato maggiorenne e, dopo gli auguri social da parte di entrambi i genitori, ha festeggiato con un party a Torino, organizzato nei minimi dettagli e ovviamente in compagnia di amici e parenti. All’appello era però assente papà Fabrizio perché in detenzione domiciliare. Una distanza solo fisica però: oltre a essere lì col pensiero, Corona non poteva certamente perdersi la festa e ha dimostrato di essere comunque presente all’evento attraverso una diretta Instagram. Ora che è maggiorenne, Carlos ha intensificato la sua presenza sui social e appare sempre più spesso in compagnia del padre. Ma come tutti gli adolescenti, ... Leggi su caffeinamagazine

foriticapu : Ma scusatemi da un padre come Corona e una madre come Nina Moric cosa vi aspettavate il prossimo premio Nobel per l… - Massimo10489625 : ???? SUPERFICIALITÀ Carlos Corona pronuncia una frase omofoba, Nina Moric si scusa: 'Non trovo parole per l'imbarazz… - donatda : #Repost gossipposo • • • • • • Carlos, figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona ha utilizzato in un video un termine… - tizianosmile : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… - cmllflc : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… -