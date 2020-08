Nina Moric sbotta duramente contro il figlio Carlos Maria Corona: “Vergognati per ciò che dici!” (Video) (Di giovedì 27 agosto 2020) Nina Moric, che già recentemente aveva sbottato contro Fabrizio Corona accusandolo di utilizzare il figlio come “una macchina da soldi“, non ha preso bene l’ultimo intervento social di Carlos Maria Corona, avuto 18 anni fa dall’ex marito. Il ragazzo, infatti, è sempre più attivo su Instagram e nelle ultime ore ha condiviso alcune storie in cui appare mentre fa allenamento fisico. Alla fine un ultimo Video in cui pronuncia queste parole: “La determinazione è tutto nella vita, se non avete le palle siete delle checche“. Un atteggiamento, questo, che ha provocato l’immediata reazione di sua madre la quale, su Instagram, ha voluto palesare il suo ... Leggi su isaechia

DEFSUL : Il figlio di Nina Moric e Corona che usa checche come insulto quando il padre scopava con Lele Mora baby sit this one out!! - ElisaDiGiacomo : Nina Moric chiede aiuto per suo figlio: ‘Torna ad essere quello che eri’ - BellomoAlexis : Cosa si fa'per un po'di notorietà. Vendi tuo figlio pur di apparire. Pietà.... Nina Moric, la showgirl chiede aiut… - Mychancetospam : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… - giuliatilla : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… -