Nina Moric risponde alle frasi omofobe del figlio Carlos: “Vergognati” (Di giovedì 27 agosto 2020) Nina Moric è infuriata con il figlio Carlos: dopo aver espresso la sua preoccupazione per la strumentalizzazione del ragazzo da parte del padre Fabrizio Corona, ora lo riprende per le frasi pronunciate. Carlos Corona l’ha fatta davvero grossa: il diciottenne figlio di Nina Morica e Fabrizio Corona si è mostrato nelle sue storie di Instagram … L'articolo Nina Moric risponde alle frasi omofobe del figlio Carlos: “Vergognati” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

brodina789 : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… - karliegan : eccoli gli insegnamenti che dava Nina Moric al figlio - hxnesiv : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… - GossipItalia3 : Nina Moric furiosa con il figlio Carlos per le fasi omofobe su Instagram: «Vergognati, sei imbarazzante!»… - GossipItalia3 : Carlos Corona fa il duro sui social, ma Nina Moric lo sgrida #gossipitalianews -