Nina Moric rimprovera il figlio Carlos per la frase omofoba (che il padre Fabrizio Corona invece condivide) (Di giovedì 27 agosto 2020) “La determinazione è tutto nella vita, se non avete le palle siete delle checche”, queste le parole pronunciate da Carlos Maria Corona in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram dopo una seduta di allenamento in casa. L’affermazione, ritenuta omofoba, ricondivisa sui social anche dal padre Fabrizio Corona, ha fatto discutere suscitando numerose reazioni scatenando anche il commento di Nina Moric. La modella croata ha redarguito pubblicamente il figlio diciottenne, scusandosi con le persone offese: “Vergognati Carlos per ciò che dici. E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, riprendo le parole di nostro Signore e mi viene da ... Leggi su ilfattoquotidiano

