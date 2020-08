Nico Gattullo, danzatore acrobata di origine pugliese, al festival dei Due Mondi di Spoleto per la prima mondiale di “Le Creature di Prometeo/Le creature di Capucci” Stasera l'esibizione in piazza Duomo (Di venerdì 28 agosto 2020) Di seguito il comunicato: “Danzando sull’aria, rappresento la leggerezza dell’armonia; il mio costume, creato da Roberto Capucci ne è simbolo. Il salire verso la dimensione eterea, per mezzo dei miei tessuti aerei e della tecnica coreutica, simboleggia l’aspirazione al raggiungimento di quelle qualità, che sono tra i doni divini che, nel mito, soggetto dell’opera di Beethoven, Prometeo dispensa all’uomo, tramite l’arte e l’amore, permettendogli di evolversi“. Così il danzatore acrobata aereo Nico Gattullo che fluttuerà nell’aria al festival dei due Mondi di Spoleto, nella prima internazionale di “Le ... Leggi su noinotizie

