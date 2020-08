New York Fashion Week senza spettatori (Di giovedì 27 agosto 2020) La New York Fashion Week inizierà il mese prossimo, dal 13 al 17 settembre. Ma l’evento annuale avrà protocolli di salute e sicurezza molto rigidi a causa della pandemia di coronavirus. New York Fashion Week senza pubblico Il Governatore Andrew Cuomo ha affermato che non ci saranno spettatori ammessi per le sfilate al coperto e … Leggi su periodicodaily

dchinellato : L’#NBA, la #WNBA e il calcio #MLS si sono fermati del tutto. L’#MLB ha rinviato diverse partite. E il Western & Sou… - cedricfaiche : New York ma belle endormie... #COVID19 - lorepregliasco : Questo dice che Trump vincerà a New York e lo prendiamo sul serio? - La_Silvestrini : Yoko Ono lancia un messaggio di speranza dalla facciata del #Met di New York - masinutoscana : RT @DarioPuppo: Le “bolle” sono scoppiate! Usta, Atp e Wta hanno deciso di sospendere le partite in programma giovedì a New York, dopo la r… -

Ultime Notizie dalla rete : New York Djokovic vola in semifinale a New York Rsi Messi chiede un CTI alla Fifa: vuole partire! Il Barcellona non ci sta, l'Inter studia il piano. E c'è l'offerta del City

Non torna indietro. Lionel Messi lascerà il Barcellona, la decisione è stata presa ed è irreversibile. Dopo una vita con la maglia blaugrana come seconda pelle, ...

Usa, caso Blake: Milwaukee Bucks boicottano la partita Nba, lo sport si ferma

L'azione è tanto forte quanto senza precedenti nello sport professionistico americano: protestando contro gli spari della polizia su Jacob Blake, i Milwaukee Bucks hanno boicottato la loro partita Nba ...

Non torna indietro. Lionel Messi lascerà il Barcellona, la decisione è stata presa ed è irreversibile. Dopo una vita con la maglia blaugrana come seconda pelle, ...L'azione è tanto forte quanto senza precedenti nello sport professionistico americano: protestando contro gli spari della polizia su Jacob Blake, i Milwaukee Bucks hanno boicottato la loro partita Nba ...