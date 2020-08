Neuromed, così l’idrossiclorochina riduce la mortalità da Coronavirus (Di giovedì 27 agosto 2020) Un ampio studio osservazionale multicentrico, coordinato dall’I.R.C.C.S. Neuromed, con la partecipazione di 33 centri ospedalieri italiani, mostra che questo farmaco riduce del 30% il rischio di morte nei pazienti ospedalizzati per infezione da Coronavirus È un risultato che porta un contributo positivo al dibattito in corso su scala internazionale relativamente all’utilizzo dell’idrossiclorochina nella attuale pandemia. Una ricerca condotta su 3.451 pazienti ricoverati in 33 ospedali di tutto il territorio nazionale italiano (lista dei centri clinici partecipanti, allegata), mostra infatti che l’uso di questo farmaco riduce del 30% il rischio di morte nei pazienti colpiti da Covid-19. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica European Journal of Internal Medicine, è stato ... Leggi su ildenaro

