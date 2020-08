Nessun contatto con l’attivista saudita incarcerata Loujain Al Hathloul (Di giovedì 27 agosto 2020) Dieci settimane di silenzio. Loujain Al Hathloul, la più nota delle prigioniere di coscienza saudite, dal 9 giugno non ha più chiamato o fatto arrivare notizie alla famiglia. Si teme per le sue condizioni di salute e, sottolineano i parenti, che abbia subito abusi e torture in carcere. Attivista per i diritti delle donne, protagonista della campagna per il diritto alla guida e per l’abolizione del tutore maschile, Al Hathloul venne arrestata il 15 maggio 2018 nel corso di una … Continua L'articolo Nessun contatto con l’attivista saudita incarcerata Loujain Al Hathloul proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Lione, Aulas smentisce l'addio di Aouar: 'Nessun contatto con la Juve' - marcoconterio : ?? Il presidente dell'#OL a @TuttoMercatoWeb spiega 'nessun contatto con la #Juventus per #Aouar' - zielulife : Il calcetto del giovedì sera. E sono ancora in questa squadra, nessun contatto con altri club. @DiMarzio fai qualco… - LuigiLiccardo6 : RT @napoli_report: “Per #Tagliafico c’è stato nessun contatto con il #Napoli, non c’è stato nessun contatto nemmeno tra i club. Vuole lasci… - zebrotto78 : RT @OL_Plus_Inter: Lione, #Aulas raffredda l'addio di #Aouar: 'Nessun contatto con la Juve' ???? @HoussemAouar @JM_Aulas #Juventus @juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun contatto Nessun contatto con l'attivista saudita incarcerata Loujain Al Hathloul Il Manifesto Coronavirus in Emilia-Romagna, sierologico per gli insegnanti:

Sembrerebbe davvero tutta in salita la campagna di screening del personale scolastico in Emilia-Romagna, in vista dell’ormai imminente ritorno in classe. La Regione ha annunciato nei giorni scorsi cir ...

Bielorussia, la “telefonata segreta” tra Conte e Putin: “L’Europa non si deve intromettere”

Colloquio per trovare una soluzione dopo le sanguinose proteste di Minsk. Il Cremlino su Navalny: «Istituiremo una commissione d’inchiesta» ROMA. La catena di eventi che tiene insieme la crisi bieloru ...

Sembrerebbe davvero tutta in salita la campagna di screening del personale scolastico in Emilia-Romagna, in vista dell’ormai imminente ritorno in classe. La Regione ha annunciato nei giorni scorsi cir ...Colloquio per trovare una soluzione dopo le sanguinose proteste di Minsk. Il Cremlino su Navalny: «Istituiremo una commissione d’inchiesta» ROMA. La catena di eventi che tiene insieme la crisi bieloru ...