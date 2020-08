Nell'ultima settimana i contagi da coronavirus sono aumentati del 141% rispetto a luglio (Di giovedì 27 agosto 2020) AGI - Nella settimana 12-18 agosto, rispetto alla settimana 15-21 luglio, l'aumento dei casi da coronavirus è del 141%. E' quanto emerge dall'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe di Bologna. I nuovi positivi sono 3.399 contro i 1.408 dello stesso periodo di luglio. Comparando la settimana appena passata alla precedente, i casi di contagio da coronavirus sono cresciuti del 20,6% (erano 2.818), a fronte di un lieve aumento dei casi testati (180.300 contro 174.671). Crescono del 18,4% anche i pazienti in terapia intensiva (58 contro 49), del 5,2% quelli ricoverati con sintomi (843 contro 801), dell'1,4% i ... Leggi su agi

