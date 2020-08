Nell'estate del Covid calcio e politica dominano i media italiani (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nell'estate del Covid calcio e politica, non solo quella italiana, catalizzano l'attenzione dei mezzi di informazione italiani, che solitamente ad agosto sono a corto di notizie: Nell'ultimo mese l'Europa League, anche più della Champions, Matteo Salvini e Donald Trump sui media italiani. E' quanto emerge dal monitoraggio svolto da mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 30 anni Nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. mediamonitor.it ha indagato oltre 1.500 fonti, tra carta stampata, radio e tv nazionali e principali emittenti regionali, per capire quali sono stati, dal 26 luglio al 25 ... Leggi su liberoquotidiano

team_world : Curiosi di scoprire le canzoni e i podcast più ascoltati in Italia e nel mondo nell’#Estate2020? Ecco la classifi… - petergomezblog : Dai ghiacciai in ritirata ai 55 gradi in Califonia: l’effetto dei cambiamenti del clima nell’estate 2020. Greta Thu… - RaiNews : Il deprecabile fenomeno di riportarsi un po' di #Sardegna a casa continua anche nell'estate 2020 - pop_and_love : RT @AllMusicItalia: Nell'ultimo radio date di agosto, si iniziano ad affacciare i primi singoli autunnali dei big italiani: @MarroneEmma, P… - AllMusicItalia : Nell'ultimo radio date di agosto, si iniziano ad affacciare i primi singoli autunnali dei big italiani:… -

Ultime Notizie dalla rete : Nell estate Nell’estate del Covid calcio e politica dominano i media italiani LiberoQuotidiano.it Iliad: tre servizi gratis completano le ricaricabili low cost

Iliad anche in estate ha visto crescere il suo già ampio bacino di clienti affezionati. A differenza di altri operatori, il provider di telefonia francese ha messo a disposizione di tutti gli abbonati ...

Irama: esce "Crepe", l'album che contiene "Mediterranea"

Esce il 28 agosto, per Warner Music, “Crepe” il nuovo EP di Irama che contiene “Mediterranea” il nuovo singolo colonna sonora dell’estate 2020, già certificato doppio platino, con oltre 60 milioni di ...

Iliad anche in estate ha visto crescere il suo già ampio bacino di clienti affezionati. A differenza di altri operatori, il provider di telefonia francese ha messo a disposizione di tutti gli abbonati ...Esce il 28 agosto, per Warner Music, “Crepe” il nuovo EP di Irama che contiene “Mediterranea” il nuovo singolo colonna sonora dell’estate 2020, già certificato doppio platino, con oltre 60 milioni di ...