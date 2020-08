Nek in concerto al Twiga di Daniela Santanchè: il video che mostra i clienti che ballano senza mascherina - GUARDA (Di giovedì 27 agosto 2020) Mentre emergono nuovi casi dai focolai riconducibili alle discoteche più frequentate di tutta Italia, nonostante i nuovi divieti si continuano ad aggirare le norme di contenimento della diffusione del ... Leggi su leggo

Andreadealoe : @DSantanche Ah perché Lei nel suo locale le regole le segue? Girano immagini inquietanti sul concerto di Nek, dove… - Angiuli4 : @DSantanche Ci parli del concerto di Nek al Twiga a proposito di 'mascherine a volte', o della gestione del Billion… - Mancio1971Ma : @DSantanche Ma è vero che hai organizzato un concerto di Nek al Twiga? Poi scoppia un altro focolaio si ride.... - 18Girin : @DSantanche Si ma racconta un po' il concerto di Nek nel tuo locale. È stato bello? - Giusepp16720680 : RT @screnni: Nek ieri sera concerto al Twiga, pieno zeppo di gente ammassata e tutti senza mascherina Nek sto aspettando la ?? -

PIETRASANTA. L’emergenza coronavirus che ha colpito il Billionaire di Flavio Briatore in Sardegna non riguarda in alcun modo il Twiga. Mario Cambiaggio, amministratore delegato della societa Twiga srl ...Come se non bastasse la polemica, con tanto di ricovero, legata a Flavio Briatore e al suo Billionaire, ecco sui social spuntare i video del Twiga, locale gestito da Daniela Santanchè, e della festa " ...