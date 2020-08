Nek canta al Twiga di Forte dei Marmi e tutti stanno vicini senza mascherina (Di giovedì 27 agosto 2020) Nek canta dal vivo al Twiga a Forte dei Marmi: i video su Instagram testimoniano che nel locale durante l’esibizione del cantante il pubblico è in piedi e ballicchia senza mascherina, in qualche caso spalla a spalla. Ma a cosa è servita alllora la chiusura delle discoteche? Visualizza questo post su Instagram #TwigaFortedeiMarmi #endofeseason2020 #nek #dinnertime #marcofazzari #lol #thanks @nekfilipponeviani Un post condiviso da 𝕄𝕒𝕣𝕦𝕜𝕠 𝕐𝕠𝕠𝕣𝕚 𝔽𝕦𝕒𝕫𝕫𝕒𝕣𝕚 𓃭 (@marcofaz) in data: 26 Ago 2020 alle ore 2:59 ... Leggi su nextquotidiano

Nel locale di Santanché e Briatore il concerto di Nek diventa un pretesto per alzarsi dai tavoli: le persone si avvicinano canticchiando e muovendosi a ritmo, senza protezione e senza rimanere a dista ...

Nella serata di mercoledì 26 agosto, il cantante Nek si è esibito al Twiga Beach Club, lo stabilimento balneare situato a Marina di Pietrasanta, di cui è socia anche Daniela Santanché: la performance ...

