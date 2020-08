Nek canta al Twiga di Daniela Santanchè: tutti senza mascherina (Di giovedì 27 agosto 2020) Le storie pubblicate su Instagram dai clienti che ieri hanno partecipato alla serata di Nek al Twiga mostrano come sia facile aggirare i divieti. Si balla nonostante il divieto imposto dal governo, con clienti ammassati e con pochissimi dei presenti che indossano la mascherina. E’ la descrizione della serata-concerto tenuta poche ore fa da Nek … L'articolo Nek canta al Twiga di Daniela Santanchè: tutti senza mascherina è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LauraGio_75 : RT @kiara86769608: Nek canta a Twiga: le persone ballano senza mascherina aggirando divieto - bettarello_susy : RT @arelis888: @DSantanche Ma è vero che ieri sera, durante il concerto di Nek al Twiga, c'era assembramento di gente che ballava senza pre… - simosimotw : RT @arelis888: @DSantanche Ma è vero che ieri sera, durante il concerto di Nek al Twiga, c'era assembramento di gente che ballava senza pre… - arelis888 : @DSantanche E' forse questo il modo di gestirla? - arelis888 : @DSantanche Ma è vero che ieri sera, durante il concerto di Nek al Twiga, c'era assembramento di gente che ballava… -

Nel locale di Santanché e Briatore il concerto di Nek diventa un pretesto per alzarsi dai tavoli: le persone si avvicinano canticchiando e muovendosi a ritmo, senza protezione e senza rimanere a dista ...